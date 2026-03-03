Yeşilyurt'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.





Deprem bilincini geliştirerek deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması, nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencileri bilgilendirmek, afet farkındalığı oluşturmak amacıyla tatbikat düzenlendi.





Tatbikatta ilk siren sesiyle deprem sonrasında öğrenciler çök-kapan-tutun yöntemiyle kendilerine güvenli bölge oluşturdu, ikinci siren sesiyle okullar tahliye edilerek güvenli alanda toplanıldı.



Tatbikatla öğrencilerde afet ve acil durum planlarında belirlenen müdahale süreçlerine ait görevlerin yerine getirilmesine yönelik pratik kazandırılması amaçlandı.

