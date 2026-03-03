Canlı
        Tokat Haberleri

        Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Başarı, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

        Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Tahsin Başarı ve beraberindeki heyet, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:10
        Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Başarı, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

        Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Tahsin Başarı ve beraberindeki heyet, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, eğitim alanındaki güncel gelişmeler, gençlik çalışmaları ve üniversite–öğrenci ilişkilerine yönelik konular ele alındı. İş birliği imkanları ve ortak projeler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Yılmaz, Başarı ve beraberindeki heyete ziyaret için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

