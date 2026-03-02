Canlı
        Tokat Haberleri

        TOGÜ'de satranç turnuvası düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) satranç turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:35
        TOGÜ'de satranç turnuvası düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) satranç turnuvası yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şubesi, TOGÜ Genç Yeşilay Topluluğu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Satranç Kulübü, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" Tokat Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Farklı yaş gruplarından ve üniversite öğrencilerinden yoğun katılımın olduğu turnuvada katılımcılar, centilmence mücadele ederken zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

        Etkinliğe TOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, TOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Dr. Öğretim Görevlisi Tuğba Dağdeviren ve Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Ece Zengin katıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

