Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 01.03.2026 - 21:26 Güncelleme:
İlçeye bağlı Hacıbükü köyünde Mediha Bayram'a ait iki katlı evin ilk katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
