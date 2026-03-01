Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.



İlçeye bağlı Hacıbükü köyünde Mediha Bayram'a ait iki katlı evin ilk katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

