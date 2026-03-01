Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 21:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

        Tokat’ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Hacıbükü köyünde Mediha Bayram'a ait iki katlı evin ilk katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!

        Benzer Haberler

        Erbaa'da kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Erbaa'da kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Tokat Belediyesinden her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti
        Tokat Belediyesinden her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti
        Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurt...
        Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurt...
        Tokat'ta tekne orucuna yüzlerce öğrenci katıldı
        Tokat'ta tekne orucuna yüzlerce öğrenci katıldı
        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi