        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Nursel Yürür, "AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Yürür, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınadıklarını söyledi.


        28 Şubat'ın sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu belirten Yürür, ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusu olduğunu vurguladı.


        Millet iradesine karşı tanklar yürütüldüğünü anlatan Yürür, şunları kaydetti:


        "Seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır. AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduk."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

