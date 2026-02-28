Tokat kent merkezinde kar yağışı devam ediyor
Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Giriş: 28.02.2026 - 09:53 Güncelleme:
Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde devam ediyor.
Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması yapıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri