Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat kent merkezinde kar yağışı devam ediyor

        Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 09:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat kent merkezinde kar yağışı devam ediyor

        Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde devam ediyor.

        Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'a saldırdı
        İsrail İran'a saldırdı
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        Tanju Özcan: Gözaltına alındım
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Eve döndük"
        "Eve döndük"
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        El bombalı saldırının failleri 472 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!

        Benzer Haberler

        Kar nedeniyle yolda kalanlara Kızılay ve AFAD kumanya dağıttı
        Kar nedeniyle yolda kalanlara Kızılay ve AFAD kumanya dağıttı
        Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
        Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
        Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalanlara AFAD ve Kızılay kuma...
        Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalanlara AFAD ve Kızılay kuma...
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerce hastaneye...
        Tokat'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerce hastaneye...
        Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı
        Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı