Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle hastaneye yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Tokat'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle hastaneye yetiştirildi.

        Erbaa'ya bağlı Yurtalan köyünde yaşayan 33 yaşındaki Mesut Demiroğlu, kasık ağrısı ve halsizlik yaşaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Yolun kardan kapalı olması üzerine çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 1,5 saatte güzergahı ulaşıma açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demiroğlu, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşlarımızın sağlık ve ulaşım hizmetlerine erişiminin kesintisiz sağlanması amacıyla İlçe Özel İdare ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda Yurtalan köyümüzde ikamet eden 33 yaşındaki Mesut Demiroğlu isimli vatandaşımızın kasık ağrısı ve halsizlik şikayetleri üzerine yürütülen koordineli çalışma sonucu, İlçe Özel İdare ekiplerimizin yol açma çalışmaları sayesinde hasta kurtarma operasyonu gerçekleştirilmiş, vatandaşımız sağlık ekiplerine güvenli şekilde ulaştırılarak hastaneye sevki sağlanmıştır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat'ta kar yağışı etkili oldu
        Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı
        Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı
        Almus Vergi Dairesinden Kaymakam Çömen'e ziyaret
        Almus Vergi Dairesinden Kaymakam Çömen'e ziyaret
        TOGÜ'de 28 Şubat paneli düzenlendi
        TOGÜ'de 28 Şubat paneli düzenlendi
        Eşi ölü bulunan kadına 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava
        Eşi ölü bulunan kadına 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava
        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor
        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor