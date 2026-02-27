Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı

Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Yoğun kar yağışının sürdüğü Almus-Tokat kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Bakımlı köyü yakınlarında bir tırın lastiğinin patlaması nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

