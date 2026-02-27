Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Almus Vergi Dairesinden Kaymakam Çömen'e ziyaret

        Almus Vergi Dairesi personeli, Kaymakam Emre Çömen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 19:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus Vergi Dairesinden Kaymakam Çömen'e ziyaret

        Almus Vergi Dairesi personeli, Kaymakam Emre Çömen'i ziyaret etti.

        Vergi Haftası dolayısıyla Almus Vergi Dairesinde görevli personel, Kaymakam Çömen'e ziyarette bulundu.

        Çömen, kamu hizmetlerinin etkin, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinde verginin ve bu görevi büyük sorumluluk bilinciyle yerine getiren Vergi Dairesi personelinin emeğinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerin temel dayanağı olan vergi sisteminin sağlıklı işlemesinde gösterdikleri gayret için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm maliye çalışanlarımızın Vergi Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Metehan Baltacı'ya 10 yıl 4 aya kadar hapis istemi!
        Metehan Baltacı'ya 10 yıl 4 aya kadar hapis istemi!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı
        Tokat-Almus kara yolunda kar nedeniyle aksama yaşandı
        TOGÜ'de 28 Şubat paneli düzenlendi
        TOGÜ'de 28 Şubat paneli düzenlendi
        Eşi ölü bulunan kadına 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava
        Eşi ölü bulunan kadına 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava
        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor
        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor
        Niksar'da kar yağışı etkili oldu
        Niksar'da kar yağışı etkili oldu
        Araçta ölü bulunmuştu, 2 yıl sonra eşine "kasten öldürme" suçlaması ile dav...
        Araçta ölü bulunmuştu, 2 yıl sonra eşine "kasten öldürme" suçlaması ile dav...