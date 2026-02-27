Canlı
        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor

        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ilgi görüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi"ne vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen sergide Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ve Saç-ı Şerif'i ile Kabe örtüsünün de arasında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanet yer alıyor.

        AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir ile AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Beyazıt, gazetecilere, Hz. Muhammed’e ait mukaddes emanetlerin Tokat’ta sergilenmesine ilişkin düşüncelerini paylaşarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Sergiden çok etkilendiğini dile getiren Beyazıt, "Maalesef yıllarca, asırlarca vakıflar ihmal edilmişti. Bırakın sadece menkul, berat, ferman, vakfiye cinsinden olanları, medreselerin, camilerin, hanların, hamamların bile kayıt dışı tutulduğu bir dönem yaşanmıştı." dedi.

        Sergide Selçuklu ve Memluk şamdanları, önemli vakfiyeleri, Osmanlı padişahlarının kendi elleriyle yazdığı eserleri görmenin mümkün olduğunu anlatan Beyazıt, "Tabii Sakal-ı Şerif'in de bulunmuş olması son derece kıymetli. Bu anlamda Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edildiği toprağın Vakıflar olarak değerlendirilerek buraya getirilmiş olması da son derece önemli. Bunu insanlarımızla ramazan gününde buluşturmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

