Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. S.D. (46) idaresindeki 60 DS 559 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çayır köyü Uyuz Pınarı mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

