        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal, Pazar, Zile, Reşadiye, Almus, Sulusaray ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Giriş: 27.02.2026 - 10:19
        Kar yağışı sonrası Yeşilyurt ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

        Başçiftlik ilçesinde ise kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek kesimler ile Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise 80 santimetreyi buldu.

        Belediye ve İlçe Özel İdare ekipleri, ilçe merkezi ile köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Artova, Sulusaray, Turhal, Zile, Almus, Reşadiye ve Pazar ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.

