Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi
Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Giriş: 27.02.2026 - 09:44 Güncelleme:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.
