        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

        Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

        Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.


        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

