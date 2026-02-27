Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi

Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.



Olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

