Niksar OSB'nin büyümesinin önü açıldı

Tokat'ta Niksar Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) genişletilmesine yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.





Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda Niksar OSB'nin sınırlarının genişletilmesiyle yeni sanayi parsellerinin oluşturulması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve ilçeye yeni yatırımcıların kazandırılması hedefleniyor.





Bu gelişme ile bölgedeki sanayi üretimini artırması, istihdam olanaklarını genişletmesi ve Niksar ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.



Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, alınan kararın ilçenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle alınan bu karar, Niksar'ımızın sanayi potansiyelini güçlendirecek, yatırımcılar için cazip bir ortam oluşturacaktır. İlçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.







