        Tokat Haberleri

        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'den yangın sonrası evi yenilenen aileye ziyaret

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, çıkan yangında evi zarar gören Fadime Bayrak'ın yenilenen evindeki iftara konuk oldu.

        Giriş: 27.02.2026 - 11:18
        Geçen yıl aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana gelen yangında Fadime Bayrak'a ait ev kullanılamaz hale gelmiş, yapılan çalışma sonrası yeniden inşa edilen ev aileye teslim edilmişti.

        Belediye Başkanı Karagöl, Bayrak'ı ziyaret ederek, aile ile iftar yaptı.

        Karagöl, umutlarla yeniden bacası tüten, birlik ve beraberlikle ayağa kalkan bir yuvanın kapısından içeri adım attıklarını dile getirerek, "Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen evlerinin yeniden sıcacık yuvaya dönüşmesi ile bizleri gönül sofralarına konuk eden Fadime Bayrak ablamızla, ailesiyle ve muhtarımızla beraber oruçlarımızı açtık. Rabb'imden tüm hemşehrilerimizi, milletimizi, Türk İslam alemini her türlü afetten ve kazadan korumasını diliyorum. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.




