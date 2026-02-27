Niksar'da kar yağışı etkili oldu

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü. İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaylanın beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yetkililer, kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

