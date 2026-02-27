Tokat ve Kastamonu'da 276 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından Erbaa ilçesinde 18, Reşadiye'de 15 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kastamonu'da ise 243 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.









