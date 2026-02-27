Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat ve Kastamonu'da 276 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat ve Kastamonu'da 276 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tokat ve Kastamonu'da kar nedeniyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından Erbaa ilçesinde 18, Reşadiye'de 15 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu'da ise 243 köy yolu, ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte

        Benzer Haberler

        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'den yangın sonrası evi yenilenen aileye ziya...
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl'den yangın sonrası evi yenilenen aileye ziya...
        Niksar OSB'nin büyümesinin önü açıldı
        Niksar OSB'nin büyümesinin önü açıldı
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi
        Tokat'ın Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi
        Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar
        Dayanışma ile yeniden kurulan yuvada ilk iftar