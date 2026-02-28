Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalanlara AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı. Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor. AFAD ve Kızılay ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı. Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.