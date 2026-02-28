Canlı
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:55
        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Tokat Belediyesi tarafından Ramazan Etkinlik Çadırı'nda çocuklara özel olarak düzenlenen "tekne orucu" etkinliği, 500 çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


        Ramazanın manevi atmosferinde düzenlenen programda çocuklar, kendileri için hazırlanan kumanyalarla tekne orucu iftarı yaptı. İftar sonrası ise Tokat Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler miniklere takdim edildi.

        Etkinlikte Hacivat-Karagöz gösterileri başta olmak üzere çocuklara yönelik sahne performansları, çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktiviteler yer aldı. Programa katılan çocuklar, aileleriyle birlikte hem oruç heyecanını yaşadı hem de ramazan coşkusunu doyasıya paylaştı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, ramazan ayının manevi değerlerini çocuklara küçük yaşta sevdirmenin önemine dikkat çekti.

        Etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Yazıcıoğlu, "Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan ramazanın manevi ikliminde, yavrularımızın oruç tutma heyecanını daha anlamlı ve unutulmaz kılmak, çocuklarımızın küçük yaşta sabrı, paylaşmayı ve manevi değerlerimizi sevgiyle öğrenmelerine katkıda bulunmak amacıyla 'tekne orucum' projemizi hayata geçirdik. Tokat Belediyesi olarak üretken ve sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde aile odaklı projelerimize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

