Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat Belediyesinden her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti

        Tokat Belediyesi vatandaşlara her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 15:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediyesinden her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti

        Tokat Belediyesi vatandaşlara her gün sıcak ramazan pidesi hizmeti veriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, ramazan ayının bereketini şehrin dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda özenle üretilen ramazan pideleri, her gün belirli miktarlarda hazırlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar başta olmak üzere herkese ulaştırılıyor.

        Tokat Belediyesi "Büyük Aile Beyaz Masa" ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında pideler, kapı kapı, sokak sokak dolaşılarak iftar öncesinde hemşehrilere teslim ediliyor. Hijyenik koşullarda üretilen ve günlük olarak dağıtımı gerçekleştirilen pideler, ramazan ayı boyunca düzenli şekilde vatandaşlarla buluşturulacak. Tokat Belediyesi ekipleri, şehrin farklı mahallelerinde her gün planlı bir program çerçevesinde dağıtım faaliyetini sürdürüyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Tokat Belediyesi olarak bu mübarek ayın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmayı görev biliyoruz. Halk Ekmek Fabrikamızda ürettiğimiz ramazan pidelerini her gün Büyük Aile Beyaz Masa ekiplerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın iftar sofralarına ulaştırıyoruz. Üretken Belediyecilik kapsamında amacımız; hiçbir hanede iftar sofrasının eksik kalmaması, hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız hissetmemesidir. Tüm hemşehrilerime hayırlı ramazanlar dilerim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi

        Benzer Haberler

        Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurt...
        Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurt...
        Tokat'ta tekne orucuna yüzlerce öğrenci katıldı
        Tokat'ta tekne orucuna yüzlerce öğrenci katıldı
        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        AK Parti Tokat İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ta çocuklar için "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da 456 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da 456 köy yolu ulaşıma kapandı