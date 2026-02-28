Canlı
        Haberleri

        Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurtardı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurtardı

        Tokat’ın Niksar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

        İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Çamiçi Yaylası yakınlarında yolda çalışma yaparken mahsur kalan Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma soncu kurtarıldı

        Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

