Niksar'da Özel İdaresi ekipleri kar nedeniyle yolda mahsur kalan aracı kurtardı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri kurtardı. İlçede etkili olan kar yağışı sonrası Çamiçi Yaylası yakınlarında yolda çalışma yaparken mahsur kalan Karayolları aracı, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma soncu kurtarıldı Ekiplerin bölgede karla mücadele ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, sürücülerin zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldığı bildirildi.

