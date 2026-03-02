Tokat'ta 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Bu kapsamda hırsızlık suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E. (41), teknik ve fiziki takip sonucunda polis tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.