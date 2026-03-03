Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Yeşilyurt MTAL öğrencilerinden ramazan etkinliği

        Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ramazan etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 14:29
        Yeşilyurt MTAL öğrencilerinden ramazan etkinliği

        Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri ramazan etkinliği düzenledi.

        Okulun Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


        Ramazan ayının maneviyatı ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şiirler ve beyitler okundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan skeçler sahnelendi, okul korosu tarafından ilahiler söylendi.

        Veda Hutbesi'ni en güzel okuyan öğrenciye ödülü Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

