Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Tokat'ın Başçiftlik, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Tokat'ın Başçiftlik, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

        Başçiftlik ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 50, Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde 90 santimetreye ulaştı.

        Belediye ekiplerince başlatılan yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Artova ilçesinde de kar yağışı etkili odu. Kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

        Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı sürüyor. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz

        Benzer Haberler

        Yeşilyurt'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı
        Yeşilyurt'ta okullarda deprem tatbikatı yapıldı
        Tokat'ta oryantiring turnuvası sporcularına Yeşilay tanıtıldı
        Tokat'ta oryantiring turnuvası sporcularına Yeşilay tanıtıldı
        Yeşilyurt MTAL öğrencilerinden ramazan etkinliği
        Yeşilyurt MTAL öğrencilerinden ramazan etkinliği
        Tokat'ta şap hastalığına karşı yoğun mesai
        Tokat'ta şap hastalığına karşı yoğun mesai
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kemer Mahallesi'ni ziyaret...
        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kemer Mahallesi'ni ziyaret...
        Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Başarı, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret...
        Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Başarı, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret...