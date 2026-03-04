Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor
Tokat'ın Başçiftlik, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Başçiftlik ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 50, Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde 90 santimetreye ulaştı.
Belediye ekiplerince başlatılan yol açma ve karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Artova ilçesinde de kar yağışı etkili odu. Kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.
Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı sürüyor. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
