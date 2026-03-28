Başçiftlik'te bahar temizliği çalışması başlatıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bahar temizliği çalışmaları başlatıldı.



Başçiftlik Belediyesi, ilçe genelinde park ve bahçelerde bahar temizliği çalışması başlattı.





Havaların ısınması ile ilçe genelinde bahar havası da kendini hissettirmeye başladı. Belediye ekiplerince park ve bahçelerde onarım ve temizlik çalışmalarına hız verildi.



Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, millet bahçesi başta olmak üzere park ve bahçelerde bahar temizliği başlattıklarını belirterek, "Baharın gelmesiyle belediye ekiplerimiz halka açık alanlarımızın daha yaşanabilir hale gelmesi için özveriyle çalışıyor. Park ve bahçelerde halkımızın huzur dolu ve keyifli vakit geçirebilmesi için temiz ve bakımlı bir çevre sunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte sağlıklı ve mutlu bir bahar geçirmemizi diliyoruz." ifadelerini kullandı.



