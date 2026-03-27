        Tokat'ta açılacak oyuncak müzesinde 380 tematik oyuncak bulunacak

        Tokat Belediyesi tarafından oyuncak müzesi açılması için çalışma yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında ücretsiz temin edilen 380 tematik oyuncak, Tokat'ta kurulacak oyuncak müzesi için şehre kazandırıldı.


        Tokat'ta ilk olma özelliği taşıyacak oyuncak müzesi, Hıdırlık Şeyh Meknun Zaviyesi'nde açılacak.

        Proje kapsamında geçmişten günümüze uzanan oyuncaklar bir araya getirilerek hem kültürel değerlerin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Her biri farklı bir dönemi ve hatırayı yansıtan oyuncaklar, ziyaretçilere nostalji dolu bir deneyim sunacak.

        Tokat Belediyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen oyuncak müzesi yalnızca çocuklara değil, içindeki çocuğu yaşatan herkese hitap edecek bir yaşam alanı olarak tasarlandı.


        Ahşap oyuncaklardan bez bebeklere, geleneksel figürlerden modern örneklere kadar geniş bir koleksiyon, ziyaretçilerini geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Ayrıca oyuncak müzesinde hafta sonu etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tematik atölye etkinlikleri düzenlenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Oyuncak müzemiz sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürel hafızamızı yaşatan önemli bir merkez olacak. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirirken, büyüklerimizi de çocukluk hatıralarıyla buluşturacağız. Bu konuda protokol imzaladığımız Ankara Üniversitemize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

