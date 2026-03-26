TOGÜ'de "Türk Medeni Kanunu'nun Yüzüncü Yılı" sempozyumu yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Türk Medeni Kanunu'nun Yüzüncü Yılı" ile "Bir Asırlık Hukuk Perspektifinde Medeni Kanun'un Tarihsel Evrimi ve Siyasi Bağlamı" sempozyumu gerçekleştirildi.



TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Tokat Adalet Komisyonu Başkanı Sedat Soydemir, İdare Mahkemesi Başkanı Alper Aksakal, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Baro Başkanı Volkan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Fuat İşeri, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, rektör yardımcıları, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.



Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, yaptığı konuşmada, medeni kanunların toplumların en temel ve kapsayıcı düzenlemeleri olduğuna işaret ederek, "Bireyin doğumundan ölümüne kadar tüm yaşam süreçlerini kapsayan bu düzenlemeler toplumsal dönüşümün en etkili araçlarından birisi. 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Türk Medeni Kanunu yalnızca bir hukuk metni değil aynı zamanda Türk modernleşmesinin ve toplumsal eşitliğin önemli bir simgesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Medeni Kanunu 'milletin saadet ve selametinin teminatı' olarak nitelendirdi." ifadelerini kullandı.



Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ın başkanlığını yaptığı oturumda, Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya "Olmuştan Olana ve Olması Gerekene: Medeni Kanunumuzun 100. Yılında Gelişimi", Prof. Dr. Murat Topuz ise "TBMM’nin Açılması (23 Nisan 1920) ile Türk Kanunu Medenisinin Kabulüne Kadar Medeni Hukuk Alanında Yaşanan Gelişmeler (Medeni Kanunun Ayak Sesleri)" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.



Program öncesinde "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet" sergisinin açılışı yapıldı.



Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Adalet Komisyonu Başkanı Sedat Soydemir ve İdare Mahkemesi Başkanı Alper Aksakal, TOGÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ettiler.

