Lösemi hastası Mete, yaşama tutunamadı

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TOKAT'ta 5 ay önce lösemi teşhisi koyulan Mete Eyisoy (9), yaşamını yitirdi.

Tokat'a yaşayan Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy'a, 5 ay önce götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 aydır tedavi gören Mete Eyisoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Memleketi Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi, bugün Ali Paşa Camisi'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Mete'nin babası Bayram Eyisoy, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.



TOKAT 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:04

YATSI 19:22

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