Tokat'ta Nisan ayın kar sürprizi

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Tokat’ta, Nisan ayında yüksek kesimlere kar yağışı görenleri şaşırttı.

Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi Hebülü Mahallesi, Keteniği köyü ile Niksar ilçesi Çamiçi yaylasına kar yağdı. Bereketli Beldesinde çocuklar beyaz örtü ile kaplanan bahçelerde kartopu oynadı. Nisan ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.

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