Tokat'ta otomobilin yakıt tankında 11 tabanca ele geçirildi

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta jandarmanın yaptığı aramada bir otomobilin yakıt tankında, 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kentte kaçak silah satacağı ihbarını aldı. Ekipler, Niksar ilçesine bağlı Çamiçi köyü mevkinde, şüpheli otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilin yakıt tankında, el yapımı ve farklı markalara ait 11 tabanca ile 9 milimetre çapında 4 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-08-10 16:45:53



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