Tokat'ta AVM'de yangın (3)

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tokat çevreyolu üzerindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangında toplam 12 bin metrekare alan kullanılmaz hale geldi. Yangını haber alıp gelen AVM çalışanları ise manzarayı üzüntü içerisinde izledi.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme yapılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2020-09-25 10:23:11



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