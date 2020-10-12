Tokat'ta yeni havalimanı inşaatı havadan görüntülendi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, yeni havalimanı inşaatının yüzde 82'si tamamlanırken, yapılan çalışmalar da havadan görüntülendi.
Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatı, devam ediyor. Yaklaşık 500 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor.
Söngüt köyü arazisi içine yaptırılan yeni havalimanı inşaatının 2021 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yüzde 82'si tamamlanan havalimanındaki çalışmalar havadan da görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-10-12 13:59:18
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