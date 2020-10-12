Tokat'ta Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri restore edilecek



Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)- TOKAT Valiliği koordinesinde yürütülen Kültür Sanat Tokat kapsamında, kentte bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Gökmedrese, Kitabesiz Türbe ve Danişmentli Medresesi´nin restorasyonu yapılacak.

Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde inşa edilen, Tokat´ın tarihi, kültürel ve sanatsal mirasları arasında bulunan türbe ve medreseden oluşan 3 eserin restorasyonu için ekim ayı sonunda Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihaleye çıkacak. Eserlerin restorasyonları ise yaklaşık 3 yıl sürecek.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Gökmedrese, Kitabesiz Türbe ve Danişmentli Medresesi´nin Tokat´ın tarihi ve kültürü için çok önemli eserler olduğunu belirterek, buraların tarihi dokuya uygun şekilde restore edileceğini söyledi. Vali Balcı, kültürel mirasa sahip çıkılarak, gelecek nesillere aktarımı sağlanacak eserlerin proje çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-10-12 17:05:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.