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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatbikat gerçeğini aratmadı

İHA

Tokat'ın Niksar ilçesinde AFAD, itfaiye ve öğrencilerin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Tokat’ın Niksar ilçesinde AFAD, itfaiye ve öğrencilerin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Niksar Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü tarafından tahliye, yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata ayrıca Niksar Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve Kızılay ekipleri de destek verdi.
Gerçeğini aratmayan tatbikatta, çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek köpük ve su ile söndürüldü. Çatıda mahsur kalanlar halat yardımıyla aşağı indirilirken, deprem anında sıkışanlar ise arama kurtarma ekiplerince kurtarıldılar.
Tatbikatı izleyen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan her türlü afete karşı bilinçli olunması gerektiğini belirterek; “Bölgemiz afet bölgesi, ülkemiz afet bölgesi daha önceden zaten hem üniversitemiz hem AFAD ve Kızılay’ımızla birlikte ortak tatbikat ve eğitimler yapmıştık. Bu bölümümüzün önemi hekikaten önemli. Belediyecilikte eskiden itfaiyeciler alınırken daha çok derleme toparlama şeklinde eğitimleri fazla olmayan insanlar toparlanıyordu. Bu yönüyle artık bu eğitimleri almak suretiyle daha teknik ve daha ileri seviyede bir eğitimle bu mesleğin tam oturtacağını düşünüyorum. Bu vesile ile emeği geçen tüm hocalarımıza rektörlüğümüze, dekanlığımıza, yüksekokulumuzdaki hocalarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Teknik Bilimler MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldız başarılı bir tatbikat geçekleştirdiklerini ifade ederek; “Biz sivil savunma itfaiyecilik programı olarak bir aylık bir uygulama eğitimini gerçekleştirdik ve bugünde tatbikatımızı sonlandırdık. Niksar itfaiyesi, İl AFAD Müdürlüğü ve Kızılay ekibi olarak ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatın içeriğinde yangın, kurtarma, mahsur kalma ve tahliye olaylarına müdahaleden ibaretti. Bu öğrencilerimizin almış olduğu eğitimleri bugün uygulamış oldular ve bu dönemi de bu şekilde başarı ile tamamlamış oldular” diye konuştu.

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