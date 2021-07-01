Genç diş hekimlerinin mezuniyet heyecanı

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Tokat’ta, 60 genç diş hekimi mezuniyet heyecanı yaşadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 dönemi mezuniyet töreni üniversitenin kapalı spor salonunda yapıldı. Törenin açılış konuşmasın Diş Hekimliği Fakültesi dönem birincisi Ayşe Çiftçi yaptı. Daha sonra kürsüye gelen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Pandemi sürecinde öğrencilerin eğitim öğretim anlamında mağdur edilmeyerek mezun edildiğini ifade ederek, “Ailelere ve öğretim üyelerine verdikleri emeklerden ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz mesleklerini icra ederken hastalarına en iyi hizmeti vereceklerine inanıyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası dönem birincisi Ayşe Çiftçi’ye diploması Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin tarafından verildi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Karataş koordinesinde hekimlik andı okundu. Keplerin havaya atılmasıyla birlikte tören sona erdi.

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