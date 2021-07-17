Domatesler devrilen kamyonetten yola saçıldı, trafik ekipleri topladı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetten yola saçılan domatesleri trafik ekipleri topladı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, ErbaaNiksar D100 yolu Karanlıkdere mevkiinde meydan geldi. Celal Y. idaresindeki 60 BA 020 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ters dönen araçtan sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kamyonette bulunan domatesler ise yola saçıldı. Erbaa Bölge Trafik ekipleri domatesleri toplayarak vatandaşa yardımcı oldu.
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