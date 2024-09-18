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        Haberler Gündem Tokat'ta patlayan şarj aletinden yangın çıktı: 1 yaralı - Güncel Haberler

        Tokat'ta patlayan şarj aletinden yangın çıktı: 1 yaralı

        Tokat'tın Turhal ilçesinde şarj patlayınca büyük bir panik yaşandı. Patlamanın etkisiyle 2 katlı evde yangın çıktı, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 18.09.2024 - 19:52
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        Patlayan şarj aletinden yangın çıktı
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        Tokat’ın Turhal ilçesinde telefon şarj aletinin patlaması nedeniyle iki katlı evde çıkan yangında ev sahibi yaralandı.

        Turhal ilçesi Fatih Mahallesi’nde Dursun ve Fadime Dönmez çiftine ait evde saat 16.00 sıralarında prize takılı olan şarj aletinin patlaması nedeniyle yangın çıktı.

        YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

        Eve girip yangını söndürmeye çalışan Fadime Dönmez’in elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Dönmez alevlerin büyümesi üzerine evden çıktı.

        EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

        Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Turhal Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Fadime Dönmez, çağırılan ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde zarar meydana geldi

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        #Turhal yangın
        #haberler
        #TOKAT
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