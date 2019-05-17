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Tokat'ta Sevgi Evleri'nde çocuklara 'işkence' iddiasında tutuklu kalmadı

DHA

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Cumhuriyet Çocuk Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara fiziksel şiddet, işkence ve psikolojik baskı uygulandığı iddiasıyla 5 ay önce soruşturma başlatıldı. Mağdur çocuklardan birinin ailesi ve Turhal Kaymakamlığı'nın şikâyetleri üzerine ortaya çıkan olay sonrası 5 görevli tutuklanırken, toplam 16 şüpheli hakkında dava açıldı. İlk duruşmada 5 tutuklunun da tahliyesine karar verildi. Savcılık iddianamesinde, güvenlik kameralarına yansıyanlar ve bunlar hakkındaki bilirkişi raporuna da atıfta bulunuldu. İncelenen 58 günlük kayıtlarda sadece kameralara yansıyan 235 olumsuzluğa rastlandığı ileri sürüldü

Tokat

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Cumhuriyet Çocuk Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara fiziksel şiddet, işkence ve psikolojik baskı uygulandığı iddiasıyla 5 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 16 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

7-10 YAŞ ARASI 26 ÇOCUĞA İŞKENCE İDDİASI

Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Cumhuriyet Çocuk Sevgi Evleri'nde çocuklar fiziksel şiddet ve psikolojik baskı gördüğü iddiasıyla Ocak ayında Turhal Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapıldı. Suç duyurusunda sevgi evleri görevlilerinin 7 ile 10 yaş arası 26 çocuğa fiziksel şiddet, işkence ve psikolojik baskı uyguladıkları iddia edildi.

MÜDÜR VE YARDIMCISI İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında Sevgi Evleri'nde görev yapan 16 şüpheliye işlem yapıldı. Bu kişilerden müdür N.Ö., müdür yardımcısı Z.S. ve bakıcı anneler F.D., A.S. ve A.A. tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şüpheliler B.K., D.U., G.K., G.B., İ.K., K.Ö., S.G., S.Ö., A.Ö., H.B., ve V.S.'nin ise tutuksuz yargılanmaları talep edildi.

3 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Çocukların maruz kaldığı davranışları 'işkence' olarak nitelendiren Cumhuriyet Savcılığı 5 kişi hakkında işkence suçunu içeren TCK 94-2 ve belli haklardan yoksun bırakma hükümlerini içeren TCK 53'ün maddesi gereğince sanıklar hakkında 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Savcılığın talebi üzerine Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

58 GÜNLÜK KAMERA KAYITLARINDA 235  OLUMSUZLUK

Savcılık iddianamesinde, güvenlik kameralarına yansıyanlar ve bunlar hakkındaki bilirkişi raporuna da atıfta bulunuldu. İncelenen 58 günlük kayıtlarda sadece kameralara yansıyan 235 olumsuzluğa rastlandığı ileri sürüldü. Çocukların günde ortalama 4 olumsuzluk ile karşılaştığı, olumsuzluk durumlarının bazılarında ise çocukların kamera açısından bilerek çıkarıldığı belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Olayın ardından açılan davanın ilk duruşması Zile Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görüldü. İki gün boyunca sevgi evlerinde kalan 26 çocuğun ifadesi alındı. Mahkemeye çıkarılan 5'i tutuklu, 11'i tutuksuz toplam 16 sanık suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatları da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarda mental retardasyon (zeka geriliği) rahatsızlıkları bulunduğunu ileri sürerek tahliye talebinde bulundu. Zile Ağır Ceza Mahkeme heyeti kısa bir ara verdikten sonra, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Ayrıca tüm sanıklara adli kontrol şartı ve yurt dışına yasağı getirdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi.

Davayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da takip etti.

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