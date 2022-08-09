Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi pek çok yapımda ekran karşısına geçen usta isim gözlerden uzakta bir yaşam sürüyor.