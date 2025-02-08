Tokatlı çiftçiler, deneme amaçlı yerli tohum ekti

Tokat'ta yerli tohum çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla 12 çiftçi, 85 dekarlık alanda deneme amaçlı ekim yaptı.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin ettiği milli hububat çeşitleri toprakla buluşturuldu.

İlçe genelinde çiftçiler, toplam 1750 kilogram ve 11 çeşit yerli ekmeklik buğday, arpa ve yulaf tohumu ekti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, geçen yıl "Taner" cinsi buğday denemesi ile başlayan yerli üretim denemelerinin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

Kapar, 11 farklı çeşidin demonstrasyon çalışmaları ile ilçe merkezi ve 7 köydeki 85 dekar arazide 12 üreticinin bu çalışmada üretime katkı sağladığını ifade etti.

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İlçe tarımında ürün yelpazesini artırmaya ve ilçeye en uygun yerli çeşidi bulmaya çalıştıklarını anlatan Kapar, şöyle konuştu:

"Selçuklu, Taner, Armağan, Bozkır, Savatra, Buhara, Şehzade ekmeklik buğday çeşitleri, Baykara ve Ayrancı arpa çeşitleri, Yazır ve Kazan yulaf yerli ve milli tohum çeşitleri ile birlikte üretip birlikte kazanacağız. Ayrıca Trakya Tarımsal Araştırma Enstitümüzden temin edeceğimiz 4 çeşit yağlık ayçiçeği ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilecek Kale cinsi dane mısır, 5 çeşit nohut ve bezelye tohumları ile hem ilçemizin ürün desenini artırmaya yönelik çalışmalar hem de ilçemize en uygun yerli çeşitlerin belirlenmesi için çalışma yapmış olacağız."

Sadece tohum temini ile sınırlı kalmayıp toprakla buluşmasından hasadına kadar tüm aşamalarda teknik personelle üreticilerin yanında olup bilgilendirme ve takip çalışmalarını yaptıklarını anlatan Kapar, "Tarımda yerli ve millilik için tüm teknik personelimiz çalışmakta olup Pazar tarımında milliliği sağlamak istiyoruz. Pazar tarımını ileriye götürmek için her zaman üreticilerimizle omuz omuza olacağız" diye konuştu.

Kaledere köyünde yaşayan Ahmet Macit de 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Köydeki tarlasına ekmeklik buğday tohumlarını ektiğini anlatan Macit, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, bize yerli tohum verdi. Ektiğimiz tohumlardan yüksek verim ve kalite bekliyoruz. Bunun için deniyoruz. Şu anda 8 dönümlük alanda Selçuklu ve Armağan buğday tohumlarını ektik. Başka 8 dönümlük tarlamızda da Taner ve Bozkır buğday tohumlarını ektik. Toplamda 16 dönüm deneme amaçlı ekim gerçekleştirdik. Dönüm başına 450 kilo buğday bekliyoruz. Hasat zamanı inşallah bunu da alırız. Yerli tohum ekmek istiyoruz" dedi.