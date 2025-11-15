Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Tokatlı fırın ustasının Paris’teki ödül sevinci vize engeline takıldı

        Tokatlı fırın ustasının Paris’teki ödül sevinci vize engeline takıldı

        Fransa'da düzenlenen fotoğraf yarışmasında, annelik bağını anlatan karesiyle dünya ikincisi olarak seçilen Tokatlı usta Mehmet Emin Coruş, vize engeli nedeniyle Paris'teki ödül törenine katılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 15.11.2025 - 10:00
        Dünya ikincisi seçildi, vize engeline takıldı
        Tokat'ta poğaça ve simit ustası olarak çalışan Mehmet Emin Coruş, uluslararası XMAGE Fotoğraf Yarışması'nda dünya ikincisi oldu. Ancak Coruş vize engeli nedeniyle Paris'te düzenlenen ödül törenine katılamadı.

        Dünyanın 170 ülkesinden toplam 725 bin fotoğrafın gönderildiği yarışmada, Coruş'un annelik bağını anlatan karesi ilk üçe giren eserler arasında yer aldı.

        Coruş, yeni doğmuş bir buzağıyı barınağa taşıyan çiftçi ile onu adım adım takip eden anne mandanın yer aldığı fotoğrafıyla 10 bin dolarlık ödül kazandı.

        VİZE ENGELİ NEDENİYLE PARİS'TE ÖDÜLÜNÜ ALAMADI

        Yarışmanın dünya ikincisi Coruş, Fransa'dan vize alamadığı için Paris'e gidemedi. Törene video mesajla katılan Coruş'un ödülü organizasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

        "DÜNYA İKİNCİLİĞİ BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

        Fotoğraf tutkusu sayesinde zaman içinde yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyleyen Mehmet Emin Coruş, "Tokat'ta yaşıyorum. Babamın yanında hamur işiyle başladım, mesleğimi elime almanın derdindeydim. Bu sırada hobi olarak fotoğrafçılığa yöneldim. Çektiğim kareler Tokat'ın birçok yerinde görünmeye başlayınca daha çok heves ettim. Yarışmalara katıldım, Türkiye birinciliklerim oldu. Son yarışmada da dünya ikincisi olarak tarihe geçtim. Şirket beni Paris'e götürmek için çok uğraştı ama maalesef vize alamadığım için gidemedim. Törende videom yayınlandı, bu da benim için ayrı bir gurur oldu" dedi.

        "PAZAR İLÇESİNDE ÇEKTİĞİM KAREYLE İKİNCİ OLDUM"

        Ödüllü fotoğrafını Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiğini belirten Coruş, "Bir çiftçi yeni doğmuş buzağıyı barınağa götürmek için kucağına almıştı. Anne manda da onları takip ederken bu kareyi yakaladım. Bu fotoğrafla 10 bin dolarlık büyük ödülün sahibi oldum" diye konuştu.

        Tokatlı Mehmet Emin Coruş dünya ikincisi
        Tokatlı Mehmet Emin Coruş dünya ikincisi
        #Mehmet Emin Coruş
        #TOKAT
        #haberler
        #fotoğraf yarışması
