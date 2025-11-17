TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi 2025: TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları sürüyor. e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla alınan başvuruların ardından, gözler TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, 1+1 ve 2+1 konutlar, Türkiye genelinde kura çekiminin ardından isim listesine göre hak sahipleri belirlenecek. Peki, "TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim tarihi...
10 Kasım tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 19 Aralık'ta sona erecek. Belirlenen tarih aralığında başvurularını tamamlayan vatandaşlar, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekiminin gerçekleceği tarihi gündemine aldı. Kura sonucuna göre isim listesinde yer alanlar, peşinat ödeyerek taksit ödemesine başlayacak. Başvuru sonuçları olumsuz sonuçlanan vatandaşlar ise 5 bin TL başvuru ücreti iadesi alabilecek. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
TOKİ BAŞVURULARI NASIL NEREDEN YAPILIR?
TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.
TOKİ HANGİ İLLERE KONUT YAPACAK?
Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."