TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır? TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu?

TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?

Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.

İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

İADE EDİLEN ÖDEMEDE KESİNTİ OLUR MU?

TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’si tam olarak geri iade edilir.