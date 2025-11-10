Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ’ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır? TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu?

        TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır? TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı. Dar gelirli ailelerin umudu olan TOKİ sosyal konut projesine başvurmadan önce bankaya 5000 lira (5 bin TL) yatırılması gerekiyor. Ödenen başvuru bedelinin iade edilip edilmeyeceği sorusunun yanıtı, TOKİ sözleşme ve iade mevzuatlarında açıkça belirtildi. Peki TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu? TOKİ'ye yatırılan 5 bin TL nasıl geri alınır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 11.11.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ başvuru parasının geri verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Bilindiği üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi başvurusu e devlet ekranı üzerinden başladı. Peki TOKİ başvuru parası iadesi yapılıyor mu, yatırılan para geri nasıl alınır?

        2

        TOKİ BAŞVURU PARASI GERİ İADE EDİLİYOR MU?

        Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.

        İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

        İADE EDİLEN ÖDEMEDE KESİNTİ OLUR MU?

        TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’si tam olarak geri iade edilir.

        3

        Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:

        1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

        2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

        3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)

        4- Emekli Vatandaşlaraa: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

        5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

        6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)

        7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü