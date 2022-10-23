TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ başvurularını tamamlayan vatandaşlar kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut konuya dair şu sözleri söyledi

“Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz. 31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak. Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır. Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda” dedi.