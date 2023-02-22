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Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından birçok ilde yıkım gerçekleşti. 11 ilde yıkılan binaların yerine TOKİ deprem konutları inşa edileceği açıklanırken yeni konutlar için tarih verildi. İşte deprem konutunda son durum...

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  • TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI | Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

    TOKİ tarafından deprem bölgelerinde inşa edilecek olan konutlara ilişkin son dakika detayları depremzedelerin gündeminde yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Hatay’da deprem bölgesi ile ilgili alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ’nin yapacağı 199 bin 739 konutun dağılımını ve özelliklerini açıkladı. İşte, Deprem bölgesi konutlarında son durum...
  • TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI | Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

    YENİ KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak kendi mimarisine, tarihî ve kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. İhya sürecini bilimsellik, hızlılık ve yapılarımızın güçlülüğü ilkelerine göre yürütüyoruz” dedi.
  • TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI | Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

    KONUTLAR 3-4 KATI GEÇMEYECEK!

    Erdoğan, "Hasar tespit, enkaz kaldırma ve yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde bu konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde, zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak, kendi mimarisine, tabi tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde tasarlıyoruz. Konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek." ifadelerini kullandı.
  • TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI | Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

    GÜÇLENDİRME DEĞİL, SIFIRDAN İNŞA

    Cumhurbaşkanı sözlerine şu şekilde devam etti; Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da eviyle, ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimarisine göre aynen Manavgat’ta yaptığımız gibi gerçekleştireceğiz. Altını çizerek bir şeyi daha ifade edeceğim. Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı 3, bilemediniz 4, bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız. Ülkemizdeki tüm üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik, jeoloji, sismoloji hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkan sonuçlara göre hareket ediyoruz.
  • TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI | Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

    DEPREM KONUTLARI NEREYE, HANGİ İLE KAÇ TANE YAPILACAK?

    İl il Mart ayında yapılacak olan 199 bin 739 konutun listesi şu şekilde;

    Kahramanmaraş’ta: 45 bin 67

    Malatya'da 44 bin 770

    Hatay’da: 40 bin 426

    Adıyaman’da: 25 bin 882
  • TOKİ DEPREM BÖLGESİ KONUTLARI | Deprem konutları ne zaman inşa edilecek ve nereye kaç konut yapılacak?

    Gaziantep’te: 10 bin 544

    Osmaniye’de: 9 bin 550

    Diyarbakır’da 6 bin

    Elazığ’da: 3 bin 750

    Adana’da: 2 bin 500

    Şanlıurfa’da: 3 bin

     

    Kilis’te: 250

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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