Düzce kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. 3 Aralık kura çekilişi yapılacak ilçeler; Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Beyköy (Merkez), Boğaziçi (Merkez) ve Yığılca olarak belirlendi. İşte TOKİ Düzce kura çekilişi canlı izleme ekranı ile sonuç ve isim listesi sorgulama sayfası...