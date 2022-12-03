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TOKİ il il kura çekim tarihleri takvimi!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde kura çekimleri sürüyor. TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesine İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ kura takvimini yayımladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, il il TOKİ kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen TOKİ kura çekimleri başladı. 31 Ekim tarihinde sona eren başvuruların ardından, kura sonuçlarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimi incelemeye aldı. Peki, "İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?" İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    1-7 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    4 - 5 Aralık: Zonguldak

     

    6 Aralık: Bartın

     

    7 Aralık: Karabük

     

    NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu ile Yalıhüyük ve Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde ikinci etap kuraları bugün tamamlandı. 23 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda 50 bin 302 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada 892 şehit ailesi ve gazi, 4 bin 429 engelli vatandaş, 11 bin 127 emekli, 20 bin 856 genç ve 15 bin 657 diğer kategorideki vatandaş asil ve yedek olarak hak sahibi oldu.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayan üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.

     

    Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

     
  • TOKİ il il kura çekim tarihleri! İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekimi ne zaman?

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