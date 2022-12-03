TOKİ il il kura çekim tarihleri takvimi!

1 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayan üçüncü etap kura çekilişi ise 7 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde 13 bin 807 hak sahibi belirlenecek. 1 Aralık'ta 902 konut için Bolu'da ve 751 konut için Karaman'da, 2-3 Aralık'ta 1100 konut için Düzce'de, 2-7 Aralık tarihleri arası 7 bin 655 konut için Konya'da, 4-5 Aralık'ta 1650 konut için Zonguldak'ta, 6 Aralık'ta 850 konut için Bartın'da ve 7 Aralık'ta 899 konut için Karabük'te kura çekimi yapılacak.