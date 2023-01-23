TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediliyor. TOKİ kura çekimi ilk 5 etabında 58 ilde gerçekleştirilen kuralar sonucunda 139 bin 128 konutun hak sahibi belirlendi. Beşinci etap TOKİ kura çekilişi ise 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı.