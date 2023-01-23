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TOKİ il il kura takvimi yayınlandı! İşte 2023 Ocak kura tarihleri

TOKİ kura tarihleri, 28 Ocak tarihine kadar belirlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekimi ile 250 bin konutun hak sahipleri belirleniyor. 'İlk Evim İlk İş Yerim' hamlesi kapsamında 6.etap TOKİ kura çekimi takvimi tarihleri açıklandı. İşte, Ocak 2023 il il TOKİ kura tarihleri takvimi...

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  • TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ kura takvimi tarihleri, sosyal konut projesine başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. 7 Kasım 2022 tarihinde başlayan TOKİ kura çekimi, il il devam ediyor. Canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirleniyor. Ocak ayı 6.etap takvimine göre bu hafta Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli illerinde TOKİ kura çekimi gerçekleştiriliyor. İşte, 2023 Ocak TOKİ kura tarihleri takvimi...
  • TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediliyor. TOKİ kura çekimi ilk 5 etabında 58 ilde gerçekleştirilen kuralar sonucunda 139 bin 128 konutun hak sahibi belirlendi. Beşinci etap TOKİ kura çekilişi ise 20 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapıldı. 
  • TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    2023 OCAK TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

    Sosyal Konut Projesi TOKİ 6. etap kura çekilişleri 13 ile 22 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. 6. etap kura çekimi ile 7 ilde 24 bin 636 konutun hak sahipleri belirlenecek. Tarihler ise şu şekilde;

     

    18 - 21 Ocak 2023: Kocaeli

    18 - 22 Ocak 2023: Antalya

    22 Ocak 2023: Yalova

    23 - 24 Ocak 2023: Isparta

    23 - 28 Ocak 2023: Bursa 

    25 Ocak 2023: Burdur

    26 - 27 Ocak 2023: Denizli
  • TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İL İL KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 2023 Ocak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, çekiliş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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