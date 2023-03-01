Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri: TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TOKİ kura çekim sonuçlarının açıklanmasının ardından İlk Evim, İlk İş Yerim konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 250 bin konut hak sahiplerini bulacak. TOKİ İstanbul etabına başvuru yapanlar; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde kura çekiminin ne zaman yapılacağı araştırmaya başladı. İşte TOKİ İstanbul konut projesi il il kura çekim takvimi ile isim listesi sorgulama ekranı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi olarak değerlendirilen TOKİ konut projesinde kura çekim takvimi gündemdeki yerini aldı. Kahramaranmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kura çekiminin ertelendiğini açıklamıştı. Peki, "TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?" İşte TOKİ İstanbul , Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekim tarihleri ve başvuru kabul edilen ve reddedilenlerin isim listesi... 
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURALARI ERTELENDİ Mİ?

    Tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 

    TOKİ İstanbul kura tarihi henüz belli olmadı. Etaplar halinde ilerleyen TOKİ kuraları için Mart ayında tamamlanacak açıklaması yapılmıştı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve kayıplar verildi. Deprem felaketi nedeniyle kuralar da ertelendi. İstanbul kura tarihi ile ilgili TOKİ'den henüz açıklama yapılmadı.
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek. Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ KABUL EDİLENLER VE İPTAL EDİLENLER LİSTESİ

    TOKİ geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yeni bir duyuru yaptı. İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için çekilişe katılacak ve katılmayacak kişilerin listesi yayınlandı. TOKİ’nin istediği şartları oluşturan kişiler de Engelli, Emekli, Genç, Diğer (Normal), Şehit Yakını, Terör Malulü ve Gazi kategorisinden çekilişe katılabiliyor. İşte kabul edilenler ve reddedilenler…
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.