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TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri belli oldu!

TOKİ İstanbul kura çekimi için nefesler tutuldu. TOKİ'den yapılan açıklama ile İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. 2+1 ve 3+1 sosyal konutlarda gerçekleştirilecek İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimi canlı yayında düzenlenecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş tarihi

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  • TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş tarihleri belli oldu! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. TOKİ kuralarında 2. etapta geride kalmasıyla yeni illerin kura tarihleri belli oldu. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihi... 
  • TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş tarihleri belli oldu! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."
  • TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş tarihleri belli oldu! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?

    Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.
  • TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş tarihleri belli oldu! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. 

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş tarihleri belli oldu! 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?

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